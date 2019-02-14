Как за полтора года выучить китайский или английский и стать гидом-переводчиком?

Профессия гида-переводчика открывает перспективы для хорошо оплачиваемой работы в сфере туризма и гостеприимства

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Институт менеджмента спорта и туризма БГУФК приглашает на переподготовку на базе высшего образования по специальности «Лингвистическое обеспечение туристского продукта» с присвоением квалификации «Гид-переводчик» (китайский или английский язык).

Специальность позволяет овладеть иностранным языком и получить коммуникативные навыки, востребованные в сфере туруслуг. Выпускники программы работают в выставочных центрах, в туристических организациях, информационных центрах, гостиницах, представительствах иностранных компаний, парках отдыха и развлечений. Обладатели квалификации «Гид-переводчик» занимаются устным и письменным переводом, сопровождением туристов, осуществляют представительские функции.

Пояснять важность изучения иностранного языка в современном мире не надо. А благодаря наличию в учебном плане специальности стажировки в ведущих организациях сферы, у слушателей есть шанс уже во время учебы получить работу мечты.

Изучение китайского, когда экономические связи Беларуси и Китая укрепляются, также открывает перспективы для хорошо оплачиваемой работы в сфере туризма и гостеприимства. Кстати, получить квалификацию гида-переводчика со знанием китайского языка возможно даже для тех, кто раньше не изучал этот язык: слушатели обучаются в разноуровневых группах. Кроме тонкостей языка, изучаются дисциплины, касающиеся социокультурной деятельности в туризме.

Занятия по программе проходят в очной вечерней форме на платной основе. Программа длится 17 месяцев - с конца января 2019-го уже стартовали занятия у групп с китайским языком, а в феврале начнут заниматься группы с английским. Стоимость обучения - 1050 рублей (262 рубля 50 копеек за учебный семестр). По итогам обучения слушатели получают диплом о переподготовке на уровне высшего образования государственного образца.

Для поступления требуется минимум документов. Все вопросы можно задать в Институте менеджмента спорта и туризма, который находится в Минске по проспекту Победителей, д. 105, каб. 402 или по телефону для справок и записи на обучение: 8 (017) 202-66-52.