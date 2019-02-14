На комбинате школьного питания в Гомеле украли продукты на 23 тыс. долларов

Похожие схемы были налажены еще в 15 школах Гомеля, общий ущерб составил около 200 тыс. рублей

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Уголовное дело за «хищение путем злоупотребления служебными полномочиями» возбуждено в отношении гомельчанина, заведующей производством и товароведа «Гомельского городского комбината школьного питания». Все трое подозреваемых задержаны и находятся в изоляторе. Схему хищения продуктов, предназначенных для приготовления обедов в школьных столовых, раскрыли сотрудники ОБЭП Новобелицкого РОВД Гомеля.

- У каждого фигуранта была своя роль. Заведующая столовой отправляла на склад комбината ежедневные заявки на продукты. При этом в документах она завышала число учащихся. Поэтому получались излишки, которые товаровед предприятия оформляла липовыми накладными и оставляла на складе, - сообщает МВД Беларуси. - Подложные документы подписывала заведующая, что позволяло соучастникам долго скрывать нарушения.

Продукты, которые похищали на комбинате, - сахар, сгущенку, крабовые палочки, крупы, мясо - вывозил с территории предприятия знакомый товароведа. А потом продукты продавали по заниженным ценам, в том числе предпринимателям из России. Незаконная прибыль в основном доставалась заведующей, а оставшуюся часть выручки делили между собой подельники.

Преступная схема функционировала с апреля по декабрь 2018 года. За это время на комбинате похитили продукты на сумму более 46 тыс. рублей (около 23 тыс. долларов в эквиваленте).

В процессе проверки милиция выяснила, что похожие схемы были налажены еще в 15 школах Гомеля, и общий ущерб составил около 200 тыс. рублей. Материалы проверки скоро передадут следствию.