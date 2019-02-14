2019-02-14T10:46:20+03:00
Общество
КП Беларусь

В День влюбленных Дмитрий Колдун определит победителей игры «Удача в придачу!» от «Евроопт»

Кому достанутся 100 тысяч рублей?
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Вечером стартует 107-й розыгрыш игрыВечером стартует 107-й розыгрыш игры
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Этот четверг, 14 февраля, запомнится надолго даже тем участникам игры, кто скептически относится ко Дню святого Валентина. Ведь в этот день состоится розыгрыш призов 107-го тура игры «Удача в придачу!». А вестником удачи в этот романтический праздник станет певец Дмитрий Колдун. Это прекрасная возможность встретиться с артистом, не покупая билеты на концерт - просто приходите в 18.20 в ТРЦ «Е-Сити» на Денисовскую, 8. Или следите за розыгрышем в прямом эфире телеканала ОНТ, а также на сайте evroopt.by и на страничках «Евроопт» в социальных сетях.

Главному победителю достанется 100 тысяч рублей - приз, который позволит осуществить практически любую мечту! Еще двое счастливчиков станут обладателями 50 тысяч рублей! А трем участникам игры повезет стать хозяевами белоснежных «Джили Эмгранд Х7».

А еще 14 февраля больше 20 000 покупателей магазинов «Евроопт», онлайн-гипермаркетов «Е-доставка» и «ГиперМолл» получат денежные призы.

Желаем удачи!

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