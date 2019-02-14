2019-02-14T12:19:58+03:00
Общество
КП Беларусь

Купить билеты за полцены предлагает сегодня «Белавиа»

Путешествовать со скидкой 50% можно с 15 февраля до 31 марта
Павел МИЦКЕВИЧ
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Купить билеты за полцены предлагает сегодня «Белавиа»Купить билеты за полцены предлагает сегодня «Белавиа»Фото: Павел МИЦКЕВИЧ
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В День всех влюбленных авиакомпания «Белавиа» предлагает купить билеты на перелет со скидкой 50% по всем регулярным направлениям, кроме маршрута Минск - Бейрут - Минск. При этом путешествовать за полцены можно с 15 февраля до 31 марта. В стоимость билета включены также таксы и сборы аэропорта.

- Приобретение билетов по акции позволит пассажирам посетить самые распространенные направления Европы и решить бизнес-вопросы в странах СНГ по приемлемой цене. Количество билетов по акции ограниченно, - говорится в сообщении «Белавиа».

В компании обращают внимание, что билет со скидкой можно купить только на сайте belavia.by. При покупке билетов гражданами Беларуси и при оплате картами белорусских банков необходимо выбрать в качестве валюты белорусские рубли.

Стоит помнить и о том, что изменения времени и даты вылета по условиям акции запрещены. А использование билета обязательно в соответствии с очередностью маршрута, начиная с первого аэропорта отправления, указанного в билете.

- Купленные по специальной стоимости билеты, в том числе при комбинации специального тарифа с другим тарифом, являются невозвратными. В случае отказа пассажира от полета уплаченная сумма, включая таксы и сборы, не возвращается, - предупреждают в «Белавиа».

Необходимо учитывать и то, что при неиспользовании билета на одном из участков места аннулируются по всему дальнейшему маршруту. То есть пассажир не будет приниматься к перевозке на всех последующих участках маршрута. В этом случае уплаченную сумму, включая таксы и сборы, пассажиру тоже не вернут.

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