2019-02-14T12:21:34+03:00
Экономика
КП Беларусь

Безработные белорусы в Польше смогут получать пособие

Беларусь и Польша подписали договор о соцобеспечении
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
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Белорусы в Польше и поляки в Беларуси смогут рассчитывать на социальные выплаты.Белорусы в Польше и поляки в Беларуси смогут рассчитывать на социальные выплаты.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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Парламентская делегация Беларуси во время официального визита 13 февраля подписала с Польшей договор о соцальном обеспечении. Он вступит в силу после того, как обе строны его ратифицируют.

В соглашеннии среди прочего прописано, что безработные белорусы смогут получат в Польше пособие по безработице. Речь идет о белорусах, которые живут и работают в Польше, но временно не работают. То же касается и поляков, которые работают в Беларуси и числятся временно безработными.

Пособие будет начисляться по законодательству страны проживания. Зарегистрированные на бирже труда в Беларуси могут рассчитывать на сумму от 21 рубля 68 копеек до 51 рубля, которые выплачиваются до полугода.

В Польше государственная финансовая помощь для безработных составляет 847,80 злотого (чуть меньше 480 рублей) в первые три месяца.

Как отмечают в Минтруда Беларуси, соглашение также регулирует выплату страховых взносов, пособий на детей, пенсий, пособий на погребение, выплат по обязателному страхованию от несчастных случаев на производстве.

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