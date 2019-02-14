Тренер БАТЭ Алексей БАГА о матче в День всех влюбленных: Кто придет на футбол, тот настоящий мужик

Изменить размер текста: A A

Сегодня БАТЭ на «Борисов-Арене» сыграет с лондонским «Арсеналом». Мы уже писали о предматчевых раскладах и том, что говорил коуч «канониров» Унаи Эмери и в каком составе гости прибыли в Беларусь.

Главный тренер БАТЭ Алексей Бага вчера выдал интересную пресс-конференцию. Его попросили дать совет мужской аудитории болельщиков, как быть в День всех влюбленных. Ведь тут дилемма: футбол или вечер с дамой сердца.

- Я советов давать не буду, но кто придет на «Борисов-Арену» - тот настоящий мужик. Что там ему скажут после, это… интимная информация. А так - мужик! Вообще электричка дополнительная есть. Сел - и через час в Минске, а цветы на Немиге под мостом круглосуточно продают. Я знаю, - с улыбкой, как отмечает «Трибуна», ответил сказал Бага.

Еще Бага поставил себя на место журналиста: что бы он спросил у Унаи Эмери?

- Первый вопрос: доволен ли он жеребьевкой? Еще спросил бы про состав на завтра. Ну и про погоду. Метет прилично. Прилетят сюда и подумают: с «Олимпиакосом» (греческая команда. - KP.BY) было бы повеселее встретиться на этой стадии.

Тренер уверен в своей команде:

- С уверенностью могу сказать: состояние команды удовлетворительное, достаточное для этой поры года, учитывая, что провели всего один сбор. За столь короткое время подвести ребят к оптимальному состоянию нереально, вдобавок такой задачи и не стояло, поскольку до внутреннего сезона еще много времени. Естественно, мы держали в уме поединки с «Арсеналом», очень серьезно готовились. Игра в четверг все покажет, но то, что происходило в Турции [на подготовительном сборе], вселяет оптимизм. Практически обошлись без травм, не пропустили ни одной тренировки из-за ураганов и ливней. И дорога не отняла у нас лишних часов, хотя некоторые клубы сутками просидели в аэропорту, когда улетали. Так что с нетерпением ждем матча.