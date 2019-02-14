2019-02-14T12:25:22+03:00
Минск
КП Беларусь

В Минске пропал ветеран

Вышел из дома прогуляться и не вернулся
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
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Помогите найти ветерана.Помогите найти ветерана.
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В Минске разыскивают 92-летнего Виктора Ивановича Исаченко. Он ветеран Великой Отечественной войны.

Пенсионер пропал 12 февраля. Около 16 часов мужчина вышел из дома на Кунцевщине прогуляться, но не вернулся. Родные заволновались: Виктор Иванович регулярно выходил на прогулки, но подобных ЧП никогда не случалось.

Известно, что раньше он жил в Плещеницах в Логойском районе.

Виктор Иванович был одет в черные брюки, парку с капюшоном. На нем были заметная рыжая шапка-ушанка и кораллового цвета перчатки «Адидас».

Если вам что-то известно об этом мужчине, обратитесь в поисково-спасательный отряд «Ангел» или в милицию по номерам: +375-33-6666-856, +375-33-6666-033, 7733 или 102.

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