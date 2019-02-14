2019-02-14T12:32:12+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Бресте за один день задержали двоих парней с марихуаной

Возбуждены дела по 328 статье Уголовного кодекса Беларуси
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
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Фото: Ленинский РОВД Бреста.Фото: Ленинский РОВД Бреста.
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Брестская милиция задержала двоих наркопотребителей. У обоих была найдена марихуана.

В поле зрения правоохранителей попал 29-летний пинчанин, который приехал в Брест к сестре. Во время обыска у него нашли более 29 г марихуаны.

- Пинчанин рассказал оперативникам, что хранил наркотические вещества для последующего употребления, - комментируют в УВД Брестского облисполкома.

Молодой человек нигде не работает, привлекался к уголовной ответственности за наркопреступления, хулиганство и грабеж.

В отношении него возбудили уголовное дело по статье 328 УК РБ,

В тот же день задержали и 37-летнего брестчанина. У него тоже нашли марихуану.

Сейчас оперативники ищут каналы поставки наркотика.

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