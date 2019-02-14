Минчанин, услышав на кассе сумму за покупки, схватил товар и убежал

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Не ожидал 56-летний минчанин, что его покупки в продуктовом магазине обойдутся так дорого. Взяв с прилавка все необходимое, мужчина пошел к кассе, чтобы оплатить. Но, услышав стоимость своей покупки, схватил пакет с продуктами и убежал, не рассчитавшись. А заплатить надо было 27 рублей.

Когда покупателя задержала милиция, он объяснил свой поступок так: мол, не мог подумать, что заплатить придется такую сумму. Столько денег при себе у него не было, поэтому и решил дать деру. Мужчина заверяет, что планировал одолжить денег у знакомых и назавтра вернуть всю сумму в кассу.

Однако сейчас нерасплатившимся покупателем займется Следственный комитет, могут возбудить уголовное дело. Кстати, мужчина ранее не судим, сообщает столичный ГУВД.