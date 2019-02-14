Побежала за собакой и поскользнулась: в Новогрудке авто наехало на девочку

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8-летний ребенок попал под колеса легковушки в жилой зоне в Новогрудке - к счастью, второклассница осталась жива, но ее пришлось госпитализировать с переломом. Это произошло во дворе новостроек на улице Скорины. Школьница играла на детской площадке с собакой.

Мимо за рулем «Рено» проезжал мужчина. Водитель заметил боковым зрением, как девочка играет во дворе, и вдруг почувствовал, что задним колесом по чем-то проехал. Мужчина тут же остановился, вышел на улицу и увидел, что на проезжей части лежит девочка, рассказывают в Управлении ГАИ Гродненского облисполкома.

Выяснилось,что в какой-то момент она побежала следом за собакой, поскользнулась и попала под колеса. В итоге - перелом ноги, добавили в Госавтоинспекции.