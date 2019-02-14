2019-02-14T16:38:05+03:00
Общество
КП Беларусь

Внимание: в пятницу оранжевый уровень опасности из-за тумана

В выходные до плюс 10, но это еще не весна
Павел МИЦКЕВИЧ
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В пятницу оранжевый уровень опасности из-за туманаВ пятницу оранжевый уровень опасности из-за туманаФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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В пятницу погода в Беларуси существенно не изменится. По-прежнему будет тепло и влажно. Ближайшие ночь и утро почти во всей стране прогнозируются туманными. Например, в Брестской области видимость из-за тумана составит всего 50 - 100 метров. Другие регионы туман окутает меньше. В частности, на Гомельщине видимость должна быть в пределах 500 - 800 метров. Днем 15 февраля местами тоже обещают туман, поэтому объявлен оранжевый уровень опасности.

А в ближайшие выходные потеплеет еще больше. Существенных осадков в стране не ожидается, ветер будет умеренный западный и северо-западный, передает Белгидромет. В ночные часы ожидается от минус трех до плюс трех, а днем воздух прогреется до одного - восьми градусов тепла. В Брестской области прогнозируют до 9 - 10 тепла. Правда, это еще не весна - в начале следующей недели снова немного похолодает.

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