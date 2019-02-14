2019-02-14T16:53:19+03:00
Общество
КП Беларусь

Опасным для сердца признали популярное лекарство от кашля

Препарат "Эреспал" изымают из аптек
Павел МИЦКЕВИЧ
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Опасным для сердца признали популярное лекарство от кашляОпасным для сердца признали популярное лекарство от кашляФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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Стало известно об изъятии из обращения лекарственных препаратов "Эреспал" - таблеток и сиропа. Такое решение принято в связи с появлением новых данных, которые позволяют предполагать, что лекарственный препарат может вызывать нарушения сердечного ритма.

"Эреспал" назначают для лечения заболеваний дыхательных путей, при респираторных явлениях, кори, коклюше и гриппе, а также при инфекционных заболеваниях дыхательных путей, отита и синусита. Для всех этих заболеваний есть альтернативные методы терапии - то есть лечиться можно другими препаратами.

Пациентам, которые раньше принимали "Эреспал", обращаться к врачу не надо. А тем, кто сейчас лечится этим препаратом, стоит прекратить прием лекарственного средства и проконсультироваться со своим лечащим врачом. При необходимости медик назначит другие препараты. Риск развития нарушений сердечного ритма при приеме "Эреспала" низкий, отмечается в сообщении представительства «Сервье» (Servier) - производителя препарата.

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