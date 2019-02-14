Россия и Беларусь вновь не смогли договориться об отмене роуминга

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На министерском уровне Беларусь и Россия снова не смогли договориться об отмене роуминга. Этот вопрос должны решать президенты государств или как минимум главы правительств, заявил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константин Носков. Переговоры на эту тему идут непросто, отметил он. По словам российского министра, белорусская сторона «серьезно скорректировала план, который ведет к снижению цен на 25 - 30%, но не приводит к отмене роуминга».

- По нашему плану российские операторы готовы действовать, - цитирует главу Минкомсвязи России ТАСС.

Носков подчеркнул, что тарифы на межсетевую связь между операторами в Беларуси - самые высокие на территории СНГ и равны примерно 30 центам за минуту, в то время как у мобильных операторов РФ цены существенно ниже - 14 - 19 центов за минуту. Поэтому, если полностью отменить роуминг, не выравнивая тарифы на интерконнект, каждый российский мобильный оператор рискует потерять до 1,5 - 2 млрд российских рублей в год.

Ранее стороны надеялись договориться по выравниванию ставки в феврале 2019 года, а затем, в мае 2020 года, окончательно решить вопрос.