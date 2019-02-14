2019-02-14T15:43:19+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Житковичах водителя придавил к воротам его же автомобиль

Мужчина получил травмы и попал в больницу
Павел МИЦКЕВИЧ
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Жителя Житковичей прижало собственным автомобилем к воротамЖителя Житковичей прижало собственным автомобилем к воротамФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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Владелец «Лады» в Житковичах получил травмы от собственного автомобиля. Находясь во дворе, 56-летний водитель отошел от машины, не приняв меры, чтобы легковушка не начала двигаться самопроизвольно. Авто стояло под уклоном и покатилось, наехав на водителя и прижав его к воротам. В итоге мужчина получил травмы и попал в больницу - в хирургическое отделение.

- Водитель обязан при выходе из авто принять меры, исключающие самопроизвольное движение транспортного средства, - напомнила ПДД представитель ГАИ УВД Гомельского облисполкома Дарья Смоляк.

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