Стали известны стартовые составы БАТЭ и «Арсенала». Глеб начнет игру с первых минут
В 20.55 на «Борисов-Арене» начнется матч 1/16 финала Лиги Европы между БАТЭ и лондонским «Арсеналом».
О предмачевых раскладах мы писали тут.
Слова тренеров команд можно найти здесь:
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Стали известны стартовые составы команд. БАТЭ: Щербицкий — Риос, Волков, Филипенко, Филипович — Бага, Драгун, Глеб — Милич, Скавыш, Стасевич (к). Запасные: Чичкан, Яблонский, Березкин, Дубаич, Симович, Мукам, Бессмертный. АРСЕНАЛ: Чех — Мустафи, Косельни (к), Монреаль — Мейтленд-Найлз, Джака, Гендузи, Колашинац — Мхитарян, Ляказетт, Ивоби. Запасные: Лено, Эльнени, Торрейра, Лихтштайнер, Обамеянг, Денис Суарес, Нкетиа.
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