2019-02-14T19:50:27+03:00
Спорт
КП Беларусь

Стали известны стартовые составы БАТЭ и «Арсенала». Глеб начнет игру с первых минут

У лондонцев в старте легендарный Петр Чех
Владимир КРИУЛИН
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Болельщики "Арсенала" собрались в Минске в одном из баров.Болельщики "Арсенала" собрались в Минске в одном из баров.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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В 20.55 на «Борисов-Арене» начнется матч 1/16 финала Лиги Европы между БАТЭ и лондонским «Арсеналом».

О предмачевых раскладах мы писали тут.

Слова тренеров команд можно найти здесь:

Тренер БАТЭ Алексей Бага о матче в День всех влюбленных: Кто придет на футбол, тот настоящий мужик

Тренер «Арсенала» Унаи Эмери: «У БАТЭ большая мотивация»

Стали известны стартовые составы команд. БАТЭ: Щербицкий — Риос, Волков, Филипенко, Филипович — Бага, Драгун, Глеб — Милич, Скавыш, Стасевич (к). Запасные: Чичкан, Яблонский, Березкин, Дубаич, Симович, Мукам, Бессмертный. АРСЕНАЛ: Чех — Мустафи, Косельни (к), МонреальМейтленд-Найлз, Джака, Гендузи, Колашинац — Мхитарян, Ляказетт, Ивоби. Запасные: Лено, Эльнени, Торрейра, Лихтштайнер, Обамеянг, Денис Суарес, Нкетиа.

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