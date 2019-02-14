В Минске найден 92-летний ветеран, который ушел из дома и не вернулся. Фото: ПСО "Ангел"

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Сотрудники отдела уголовного розыска Фрунзенского РУВД Минска нашли 92-летнего ветерана, которого ранее объявляли в розыск как без вести пропавшего. Виктор Иванович Исаченко жив. Оказалось, что он попал в медицинское учреждение и сейчас проходит там лечение, рассказала официальный представитель Фрунзенского РУВД Наталья Оскирко.

Напомним, утром в четверг столичное ГУВД сообщило, что ветеран Великой Отечественной войны пропал 12 февраля. Около 16 часов мужчина вышел из дома на Кунцевщине прогуляться, но не вернулся. Родные заволновались: Виктор Иванович регулярно выходил на прогулки, но подобных ЧП никогда не случалось.