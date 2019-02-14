Борисовчанина будут судить за посылку с героином из Нидерландов. Фото: ГТК

А еще у него дома нашли метадон

Изменить размер текста: A A

33-летнего жителя Борисова будут судить за незаконную пересылку героина и хранение метадона. На адрес белоруса из Нидерландов поступила посылка, при таможенном досмотре которой обнаружили крупную партию героина - более 9,87 г. Этого наркотика хватило бы на 25 доз.

Кроме того, в ходе следственных действий выяснили, что борисовчанин раньше покупал опасное наркотическое средство - метадон - массой 3 г. Его остатки нашли по месту жительства мужчины во время обыска.

В итоге по ч. 1 ст. 328 и ч. 2 ст. 328-1 Уголовного кодекса Беларуси получателя посылки с наркотиком будут судить, а пока он заключен под стражу, сообщает Государственный таможенный комитет Беларуси.

Как отмечается в сообщении, Минская региональная таможня в прошлом году выявила 37 фактов незаконного перемещения через границу наркотиков, прекурсоров, психотропов и ядовитых веществ. В целом из незаконного оборота было изъято запрещенных веществ массой свыше 7,5 кг.