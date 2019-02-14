2019-02-14T17:00:51+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Борисовчанина будут судить за посылку с героином из Нидерландов

А еще у него дома нашли метадон
Павел МИЦКЕВИЧ
Поделиться:
Борисовчанина будут судить за посылку с героином из Нидерландов. Фото: ГТКБорисовчанина будут судить за посылку с героином из Нидерландов. Фото: ГТК
Изменить размер текста:

33-летнего жителя Борисова будут судить за незаконную пересылку героина и хранение метадона. На адрес белоруса из Нидерландов поступила посылка, при таможенном досмотре которой обнаружили крупную партию героина - более 9,87 г. Этого наркотика хватило бы на 25 доз.

Кроме того, в ходе следственных действий выяснили, что борисовчанин раньше покупал опасное наркотическое средство - метадон - массой 3 г. Его остатки нашли по месту жительства мужчины во время обыска.

В итоге по ч. 1 ст. 328 и ч. 2 ст. 328-1 Уголовного кодекса Беларуси получателя посылки с наркотиком будут судить, а пока он заключен под стражу, сообщает Государственный таможенный комитет Беларуси.

Как отмечается в сообщении, Минская региональная таможня в прошлом году выявила 37 фактов незаконного перемещения через границу наркотиков, прекурсоров, психотропов и ядовитых веществ. В целом из незаконного оборота было изъято запрещенных веществ массой свыше 7,5 кг.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Фотофакт: в Гомеле бездомные собирают милостыню с собакой в куртке
В Минске найден 92-летний ветеран, который ушел из дома и не вернулся
В Житковичах водителя придавил к воротам его же автомобиль
Россия и Беларусь вновь не смогли договориться об отмене роуминга
Опасным для сердца признали популярное лекарство от кашля
Внимание: в пятницу оранжевый уровень опасности из-за тумана
Побежала за собакой и поскользнулась: в Новогрудке авто наехало на девочку
Минчанин, услышав на кассе сумму за покупки, схватил товар и убежал
В Бресте за один день задержали двоих парней с марихуаной
В Минске пропал ветеран
Тренер БАТЭ Алексей БАГА о матче в День всех влюбленных: Кто придет на футбол, тот настоящий мужик
Безработные белорусы в Польше смогут получать пособие
Купить билеты за полцены предлагает сегодня «Белавиа»
В День влюбленных Дмитрий Колдун определит победителей игры «Удача в придачу!» от «Евроопт»
На комбинате школьного питания в Гомеле украли продукты на 23 тыс. долларов
Как за полтора года выучить китайский или английский и стать гидом-переводчиком?
Школьник, раненный при нападении в Столбцах: «Я хотел защитить учительницу»
Первую жалобу в суд по «декрету о тунеядцах» подали в Гомеле
Египетский журнал назвал белорусского дипломата "Послом года"
Минчанка скрывала от парня положительный ВИЧ-статус
Подозреваемый в убийствах в Столбцах не был под воздействием алкоголя, наркотиков или психотропов
Школьник из Пружан получил смартфон за три тонны макулатуры
В Кобрине автомобиль сбил школьницу
"Минтранс" предлагает разрешить ИП проводить гостехосмотр
Лукашенко и Путин в Сочи вместе покатались на лыжах
За взятку 23 тыс долларов в Минске задержан директор завода
В Гомеле столкнулись легковушки: два человека в реанимации