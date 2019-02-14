На бульваре Шевченко в Бресте сбили мужчину на электровелосипеде. Фото: ГАИ

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В ДТП на бульваре Шевченко в Бресте днем 14 февраля пострадал 38-летний мужчина, пересекавший проезжую часть на электровелосипеде. Дорожно-транспортное происшествие произошло в тот момент, когда 39-летний житель областного центра за рулем «Тойоты Приус», пересекал нерегулируемый пешеходный переход. На «зебре» водитель совершил наезд на другого местного жителя, который переезжал на электровелосипеде «Е-Альфа»проезжую часть.

Сбитый легковушкой велосипедист получил травмы, с которыми его госпитализировали в центральную городскую больницу. По факту ДТП проводится проверка, сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома.