2019-02-14T20:51:27+03:00
Общество
КП Беларусь

Кто выиграл 100 тысяч рублей от «Евроопт» в День влюбленных?

Счастливчиков 107-го тура определил певец Дмитрий Колдун
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Стали известны имена победителей 107-го тураСтали известны имена победителей 107-го тура
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Этот романтичный праздник стал невероятно счастливым днем как минимум для шестерых участников 107 тура игры «Удача в придачу!». В минском торгово-развлекательном центре «Е-Сити» совсем недавно завершился розыгрыш призов 107 тура игры «Удача в придачу!» от «Евроопт». Помогал определять победителей певец Дмитрий Колдун.

Главным счастливчиком, обладателем 100 тысяч рублей стала Елена Соловьева из Минска. А по 50 тысяч рублей выиграли Михаил Степанов из Орши и Любовь Кирщина из Лельчиц. А на белых внедорожниках «Джили Эмгранд Х7» домой уедут Ирина Шевченок из Минска, Людмила Адамец из Витебска и Анастасия Деменьтева из агрогородка Поколюбичи Гомельского района.

Также среди участников игры разыграли больше 20 тысяч денежных призов!

Поздравляем победителей!

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