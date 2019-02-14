Кто выиграл 100 тысяч рублей от «Евроопт» в День влюбленных?

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Этот романтичный праздник стал невероятно счастливым днем как минимум для шестерых участников 107 тура игры «Удача в придачу!». В минском торгово-развлекательном центре «Е-Сити» совсем недавно завершился розыгрыш призов 107 тура игры «Удача в придачу!» от «Евроопт». Помогал определять победителей певец Дмитрий Колдун.

Главным счастливчиком, обладателем 100 тысяч рублей стала Елена Соловьева из Минска. А по 50 тысяч рублей выиграли Михаил Степанов из Орши и Любовь Кирщина из Лельчиц. А на белых внедорожниках «Джили Эмгранд Х7» домой уедут Ирина Шевченок из Минска, Людмила Адамец из Витебска и Анастасия Деменьтева из агрогородка Поколюбичи Гомельского района.

Также среди участников игры разыграли больше 20 тысяч денежных призов!

Поздравляем победителей!