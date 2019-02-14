2019-02-14T18:38:50+03:00
Общество
КП Беларусь

«Белпочта» поднимает тарифы до 5%

Изменения коснутся международных пересылок
Надежда БУТОВИЧ
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Стоимость отправлений по Беларуси пока остается прежней. Фото: pixabay.com.Стоимость отправлений по Беларуси пока остается прежней. Фото: pixabay.com.
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Оператор белорусской почтовой связи с пятницы, 15 февраля, поднимает стоимость своих услуг, об этом сообщают в пресс-службе «Белпочты».

Так повысится стоимость ряда почтовых услуг в отношении пересылок международного назначения. Таким образом, поднимутся тарифы пересылки за пределы республики таких почтовых отправлений, как письменная корреспонденция, посылки и бандероли, отправления ускоренной почтой.

Однако в «Белпочте» объяснили, что в целом рост тарифов на международные отправления не превысит 5 процентов от изначальной стоимости. Например, пересылка простой открытки или карточки, обыкновенного письма или бандероли, а также мелкого пакета весом от 20 до 100 граммов станет дороже всего на 6 белорусских копеек.

Также в пресс-службе РУП поспешили подчеркнуть, что стоимость почтовых пересылок по Беларуси останется прежней. Самую актуальную информацию о тарифах на почтовые услуги можно узнать на специальном разделе на сайте «Белпочта».

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