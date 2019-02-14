СК: Школьница, выпавшая из окна многоэтажки в Минске, погибла

По неподтвержденным данным в смерти пятиклассницы виновны группы в соцсетях. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

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В Следственном комитете сообщают о трагедии, которая произошла в столице Беларуси на днях, проинформировали belta.by в пресс-службе ведомства.

В соцсетях сообщают, что трагедия произошла в микрорайоне Шабаны, а погибшая девочка училась в 5 классе столичной гимназии.

– Пятиклассница выпрыгнула с восьмого этажа вечером 13 февраля в Шабанах, – опубликовал сообщение блогер NEXTA.

Также по неподтвержденным данным школьница оставила прощальную записку. Предсмертное письмо девочка оставила в текстовом редакторе своего компьютера. В записке слова о том, что она якобы «всего достигла в своей жизни». Сообщается, что в смерти пятиклассницы обвиняют соцсети и сообщества типа «Синего Кита» и ему подобные.

В учебном заведении журналистам euroradio.fm подтвердили, что их ученица на самом деле совершила суицид, выбросившись из окна. Однако подчеркнули, что трагедия произошла не в стенах гимназии.

В СК выясняют все обстоятельства, приведшие к трагедии.