Видеофакт. В Жлобине построили снеговика ростом выше 9 метров

Похоже, что это самое гигантское изваяние из снега в Беларуси

Изменить размер текста: A A

Выше мамы, выше папы, выше… дома! Жители Жлобина ради конкурса в соцсетях, который проводит российский блогер, выстроили у себя во дворе рекордного снеговика – 9,15 метра.

Чтобы построить самого большого снеговика семье из Жлобина понадобилось несколько дней и… несколько лестниц. В видео, которое опубликовала на Youtube жлобинчанка Алина запечатлен весь процесс снежного «строительства».

Рост снеговика из Жлобина 9,15 метра. Фото: соцсети.

В своем Инстаграме девушка рассказала, что снеговик «был построен без помощи техники, руками».

– Это самый высокий снеговик, построенный вручную в Беларуси. Моя помощь окончилась где-то на первом шаре, – прокомментировала девушка и призналась, что снеговика строили всей семьей.

Молодечненского снеговика лепили в поле. Фото: соцсети.

К слову, попытать удачу в денежном конкурсе захотели не только в Жлобине. Своих снеговиков-большемеров построили также в Глушковичах в Лельчицком районе (5,5 метра) и недалеко от Молодечно (7 метров).

Полесского снеговика украсили национальные символы. Фото: соцсети.

В соцсетях удивляются гигантским «сноумэнам» и шутят: «Так вот почему у меня дома нет снега?!»