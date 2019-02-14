2019-02-14T20:11:47+03:00
Общество
КП Беларусь

Видеофакт. В Жлобине построили снеговика ростом выше 9 метров

Похоже, что это самое гигантское изваяние из снега в Беларуси
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Чтобы построить 9-метрового снеговика понадобилась лестница. Фото: соцсети.Чтобы построить 9-метрового снеговика понадобилась лестница. Фото: соцсети.
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Выше мамы, выше папы, выше… дома! Жители Жлобина ради конкурса в соцсетях, который проводит российский блогер, выстроили у себя во дворе рекордного снеговика – 9,15 метра.

Чтобы построить самого большого снеговика семье из Жлобина понадобилось несколько дней и… несколько лестниц. В видео, которое опубликовала на Youtube жлобинчанка Алина запечатлен весь процесс снежного «строительства».

Рост снеговика из Жлобина 9,15 метра. Фото: соцсети.

Рост снеговика из Жлобина 9,15 метра. Фото: соцсети.

В своем Инстаграме девушка рассказала, что снеговик «был построен без помощи техники, руками».

– Это самый высокий снеговик, построенный вручную в Беларуси. Моя помощь окончилась где-то на первом шаре, – прокомментировала девушка и призналась, что снеговика строили всей семьей.

Молодечненского снеговика лепили в поле. Фото: соцсети.

Молодечненского снеговика лепили в поле. Фото: соцсети.

К слову, попытать удачу в денежном конкурсе захотели не только в Жлобине. Своих снеговиков-большемеров построили также в Глушковичах в Лельчицком районе (5,5 метра) и недалеко от Молодечно (7 метров).

Полесского снеговика украсили национальные символы. Фото: соцсети.

Полесского снеговика украсили национальные символы. Фото: соцсети.

В соцсетях удивляются гигантским «сноумэнам» и шутят: «Так вот почему у меня дома нет снега?!»

100000 РУБЛЕЙ ЗА СНЕГОВИКА! [КОНКУРС] #100КЗАСНЕГОВИКА #SLIVKISHOW САМЫЙ БОЛЬШОЙ СНЕГОВИК В БЕЛАРУСИ.9+ метров

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