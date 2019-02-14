Фотофакт: в Гомеле троллейбус въехал в частный дом

Троллейбус удачно проскочил между домом и деревом на тротуаре

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Вечером 14 февраля на улице Богдана Хмельницкого в Гомеле произошло необычное ДТП: троллейбус выехал на тротуар и протаранил забор частного дома. К счастью, троллейбус вовремя остановился и не въехал в само строение, оставшись в палисаднике.

Троллейбус двигался по маршруту №19. По предварительной информации, пассажиры в аварии не пострадали, на месте ДТП разбирательство проводили прибывшие сотрудники Госавтоинспекции.

По словам очевидцев, троллейбус подрезала легковушка, поэтому шоферу маршрутного транспортного средства пришлось резко свернуть направо, чтобы избежать столкновения. Троллейбус удачно проскочил между домом и деревом на тротуаре.