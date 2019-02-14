2019-02-14T20:25:56+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Фотофакт: в Гомеле троллейбус въехал в частный дом

Троллейбус удачно проскочил между домом и деревом на тротуаре
Павел МИЦКЕВИЧ
Поделиться:
В Гомеле троллейбус въехал в частный дом. Фото: facebook.com/leonid.sudalenko.7В Гомеле троллейбус въехал в частный дом. Фото: facebook.com/leonid.sudalenko.7
Изменить размер текста:

Вечером 14 февраля на улице Богдана Хмельницкого в Гомеле произошло необычное ДТП: троллейбус выехал на тротуар и протаранил забор частного дома. К счастью, троллейбус вовремя остановился и не въехал в само строение, оставшись в палисаднике.

Троллейбус двигался по маршруту №19. По предварительной информации, пассажиры в аварии не пострадали, на месте ДТП разбирательство проводили прибывшие сотрудники Госавтоинспекции.

По словам очевидцев, троллейбус подрезала легковушка, поэтому шоферу маршрутного транспортного средства пришлось резко свернуть направо, чтобы избежать столкновения. Троллейбус удачно проскочил между домом и деревом на тротуаре.

В Гомеле троллейбус въехал в частный дом. Фото: facebook.com/leonid.sudalenko.7

В Гомеле троллейбус въехал в частный дом. Фото: facebook.com/leonid.sudalenko.7

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Пенсионера, который пропал в октябре в Оршанском районе, жестоко убили
Кто выиграл 100 тысяч рублей от «Евроопт» в День влюбленных?
Видеофакт. В Жлобине построили снеговика ростом выше 9 метров
Стали известны стартовые составы БАТЭ и «Арсенала». Глеб начнет игру с первых минут
СК: Школьница, выпавшая из окна многоэтажки в Минске, погибла
«Белпочта» поднимает тарифы до 5%
На бульваре Шевченко в Бресте сбили мужчину на электровелосипеде
Фотофакт: в Гомеле бездомные собирают милостыню с собакой в куртке
Борисовчанина будут судить за посылку с героином из Нидерландов
В Минске найден 92-летний ветеран, который ушел из дома и не вернулся
В Житковичах водителя придавил к воротам его же автомобиль
Россия и Беларусь вновь не смогли договориться об отмене роуминга
Опасным для сердца признали популярное лекарство от кашля
Внимание: в пятницу оранжевый уровень опасности из-за тумана
Побежала за собакой и поскользнулась: в Новогрудке авто наехало на девочку