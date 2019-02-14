2019-02-14T20:52:30+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Пенсионера, который пропал в октябре в Оршанском районе, жестоко убили

Следственный комитет ведет расследование
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
Пенсионера убили в его доме, а затем вывезли тело в лесной массив.Пенсионера убили в его доме, а затем вывезли тело в лесной массив.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Изменить размер текста:

Дочка 65-летнего сельчанина из Оршанского района обратилась в милицию вечером 25 октября. Женщина сообщила правоохранителям, что ее отец-пенсионер не появлялся дома более пяти дней. В ноябре правоохранители возбудили дело об исчезновении мужчины без вести, сообщают в УСК Витебщины.

Расследуя пропажу, милиционеры вышли на след двух безработных ранее судимых местных жителей. Сообщается, что 54-летний и 45-летний сельчане убили пенсионера в его собственном доме, а затем увезли тело в лес и спрятали, чтобы скрыть следы убийства. Тело погибшего пенсионера с многочисленными повреждениями было обнаружено в конце декабря 2018 года.

Подозреваемые задержаны, обстоятельства и мотивы убийства выясняются. Назначен ряд экспертиз, в том числе, судебно-медицинское, медико-крималистическое и генетическое исследования.

Расследование продолжается.

Еще больше материалов по теме: «Гомель: криминальные новости»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Гродно диспетчер службы 102 отговорила мужчину, который расстался с девушкой, от самоубийства
Фотофакт: в Гомеле троллейбус въехал в частный дом
Кто выиграл 100 тысяч рублей от «Евроопт» в День влюбленных?
Видеофакт. В Жлобине построили снеговика ростом выше 9 метров
Стали известны стартовые составы БАТЭ и «Арсенала». Глеб начнет игру с первых минут
СК: Школьница, выпавшая из окна многоэтажки в Минске, погибла
«Белпочта» поднимает тарифы до 5%
На бульваре Шевченко в Бресте сбили мужчину на электровелосипеде
Фотофакт: в Гомеле бездомные собирают милостыню с собакой в куртке
Борисовчанина будут судить за посылку с героином из Нидерландов
В Минске найден 92-летний ветеран, который ушел из дома и не вернулся
В Житковичах водителя придавил к воротам его же автомобиль
Россия и Беларусь вновь не смогли договориться об отмене роуминга
Опасным для сердца признали популярное лекарство от кашля
Внимание: в пятницу оранжевый уровень опасности из-за тумана
Побежала за собакой и поскользнулась: в Новогрудке авто наехало на девочку