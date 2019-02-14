Пенсионера, который пропал в октябре в Оршанском районе, жестоко убили

Пенсионера убили в его доме, а затем вывезли тело в лесной массив. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Изменить размер текста: A A

Дочка 65-летнего сельчанина из Оршанского района обратилась в милицию вечером 25 октября. Женщина сообщила правоохранителям, что ее отец-пенсионер не появлялся дома более пяти дней. В ноябре правоохранители возбудили дело об исчезновении мужчины без вести, сообщают в УСК Витебщины.

Расследуя пропажу, милиционеры вышли на след двух безработных ранее судимых местных жителей. Сообщается, что 54-летний и 45-летний сельчане убили пенсионера в его собственном доме, а затем увезли тело в лес и спрятали, чтобы скрыть следы убийства. Тело погибшего пенсионера с многочисленными повреждениями было обнаружено в конце декабря 2018 года.

Подозреваемые задержаны, обстоятельства и мотивы убийства выясняются. Назначен ряд экспертиз, в том числе, судебно-медицинское, медико-крималистическое и генетическое исследования.

Расследование продолжается.