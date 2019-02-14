2019-02-14T21:31:27+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Гродно диспетчер службы 102 отговорила мужчину, который расстался с девушкой, от самоубийства

Женщина сама назначила ему свидание
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Техник службы милиции Ольга Гамеза 40-минут разговаривала с мужчиной, который грозился совершить суицид. Фото: УВД Гродненского облисполкома.Техник службы милиции Ольга Гамеза 40-минут разговаривала с мужчиной, который грозился совершить суицид. Фото: УВД Гродненского облисполкома.
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Предотвратить трагедию в среду, 13 февраля, удалось технику службы милиции Ольге Гамеза, сообщают в УВД Гродненского областного исполнительного комитета.

Около 13.00 девушка приняла звонок на дежурный номер 102. 32-летний гродненец, который судя по голосу был нетрезвым, пригрозился включить в квартире газ и таким образом свести счеты с жизнью. Диспетчер поспешила установить психологический контакт, чтобы предотвратить трагедию.

Доверившись, «суицидник» во время разговора признался, что жизнь ему стала не мила из-за расставания с девушкой. Но, как только услышал отзывчивость в голосе специалиста 102, мужчина тут же принялся «флиртовать» и назначил свидание диспетчеру Ольге, так ему понравился ее голос.

Девушка вела доверительный разговор, удерживая мужчину от самоубийства, в течение 40 минут. Тем временем, наряды милиции выехали по адресу звонившего и к «месту встречи». Мужчину задержали правоохранители.

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