В Гродно диспетчер службы 102 отговорила мужчину, который расстался с девушкой, от самоубийства

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Предотвратить трагедию в среду, 13 февраля, удалось технику службы милиции Ольге Гамеза, сообщают в УВД Гродненского областного исполнительного комитета.

Около 13.00 девушка приняла звонок на дежурный номер 102. 32-летний гродненец, который судя по голосу был нетрезвым, пригрозился включить в квартире газ и таким образом свести счеты с жизнью. Диспетчер поспешила установить психологический контакт, чтобы предотвратить трагедию.

Доверившись, «суицидник» во время разговора признался, что жизнь ему стала не мила из-за расставания с девушкой. Но, как только услышал отзывчивость в голосе специалиста 102, мужчина тут же принялся «флиртовать» и назначил свидание диспетчеру Ольге, так ему понравился ее голос.

Девушка вела доверительный разговор, удерживая мужчину от самоубийства, в течение 40 минут. Тем временем, наряды милиции выехали по адресу звонившего и к «месту встречи». Мужчину задержали правоохранители.