2019-02-14T21:58:47+03:00
Политика
КП Беларусь

Лукашенко пригласили на чаепитие с главами России, Ирана и Турции

Президенты государств пообщались в неформальной обстановке
Надежда БУТОВИЧ
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Чаепитие глав государств в неформальной обстановке. Фото: пресс-служба Кремля.Чаепитие глав государств в неформальной обстановке. Фото: пресс-служба Кремля.
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Глава Беларуси поучаствовал в Сочи в неформальном чаепитии вместе с российским, иранским и турецким президентами, сообщают в пресс-службе белорусского лидера. Встреча, в которой принимал участие Александр Лукашенко, прошла в четверг, 14 февраля, в сочинском санатории «Русь».

Перед неформальным общением, Путин, Эрдоган и Роухани проводили трехсторонний саммит по процессу содействия сирийскому урегулированию. Данное заседание лидеров государств-гарантов Астанинского процесса было внеочередным.

Напомним также, что у Александра Лукашенко, который в эти дни находится в Сочи, на пятницу, 15 февраля, назначена еще одна встреча с Владимиром Путиным. До этого в среду, 13 февраля, главы двух стран не только пообщались в деловом формате, но и прокатились на горных лыжах по сочинским склонам. И, как информировала пресс-служба, обсудили «водку и закуску».

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