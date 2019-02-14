БАТЭ сенсационно обыграл «Арсенал» в 1/16 финала Лиги Европы

Английский топ-клуб бодро начал матч, но потом ничего не смог поделать с «желто-синими»

Изменить размер текста: A A

Матч начался с атак «Арсенала», уже на первых минутах голкиперу Денису Щербицкому пришлось спасать свою команду, героически распластавшись на линии ворот. Еще на несколько минут «канониры» окружили штрафную БАТЭ, пока хозяева не отвели угрозу. А потом сами показали зубы, организовав пару симпатичных контратак. Первый тайм проходил примерно по такому сценарию: на пару минут команды сбавляли скорости, а потом обменивались острыми выпадами - зрителям нравилось.

Казалось, на перерыв БАТЭ и «Арсенал» так и уйдут при нулях на табло, но в концовке первого тайма Станислав Драгун открыл счет, классно пробив головой после подачи Игоря Стасевича со штрафного. Вот так поворот!

После перерыва «Арсенал» принялся орудовать в атаке, но по-настоящему голевых моментов не было. Разве что отменный гол из-за положения вне игры.

Весь второй тайм БАТЭ умело оборонялся, не давая маститому сопернику особых моментов для опасных ударов. А при случае и пробовал что-то оранизовать в контратаках, пусть и получалось немного. Но самое главное, что по движению и силовой борьбе борисовчане были на уровне. А ведь они вышли из отпуска только 21 января. У «Арсенала» совсем ничего не получалось в атаке. Удаление Ляказетта на 85-й минуте за отмашку/удар в лицо, кажется, стало агонией.

В итоге БАТЭ отстоял победу. Конечно, это еще ничего не значит, впереди еще игра в Лондоне. Но в любом случае респект Алексею Баге и его команде. Не зря говорили, что все возможно.

БАТЭ - «Арсенал» - 1:0.

Гол: 1:0 - Драгун (45 минута).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Тренер БАТЭ Алексей Бага о матче в День всех влюбленных: Кто придет на футбол, тот настоящий мужик

Тренер «Арсенала» Унаи Эмери: «У БАТЭ большая мотивация»

Футболистов БАТЭ гоняли по школьной программе: от астрономии до химии