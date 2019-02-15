2019-02-15T09:26:17+03:00
Политика
КП Беларусь

Лукашенко поблагодарил аграриев за стойкость и преданность профессии

Он сделал это в рамках поздравления со столетием аграрной отрасли
Полина ПАСТЕРНАК
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Президент поблагодарил людей за труд.Президент поблагодарил людей за труд.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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Обращение к руководителям, специалистам, ученым-аграриям, ветеранам и передовикам производства агропромышленного комплекса появилось на сайте президента.

- Сто лет назад в истории Беларуси была открыта новая веха, ознаменованная примером трудового подвига народа, самоотверженной и плодотворной работы аграриев на благо своей страны. Сохранив лучшие традиции, опираясь на опыт и знания старших поколений, внедряя передовые технологии, при поддержке государства наши труженики создали новую модель современного сельского хозяйства. Развивая и совершенствуя все направления аграрной сферы, обеспечивают продовольственную безопасность нашей страны. Отечественные производители неизменно занимают достойные позиции в мировых рейтингах качества.

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