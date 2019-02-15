2019-02-15T10:09:11+03:00
Общество
КП Беларусь

Сегодня в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности

Причина - туман
Полина ПАСТЕРНАК
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Меньше чем через две недели весна.Меньше чем через две недели весна.Фото: Дарья ПУТЕЙКО
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15 февраля специалисты объявили в Беларуси оранжевый уровень опасности. Погода в предпоследнюю пятницу февраля стоит осенняя: дождь, туман.

- Ожидаются небольшие осадки и гололедица, температура - до +6, - сказали специалисты Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В отдельных районах возможен слабый гололед. Ветер прогнозируется западный, 3 - 8 м/с. Ночью будет от +1 до +6 градусов. Днем от 0 до +6.

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