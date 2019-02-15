В Академии наук сделали жевательный шоколад с витаминами для дошкольников

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- Наш институт работает над мясными и молочными продуктами. В том числе для детского питания, которые будут обогащены новыми минеральными комплексами, - сказал директор Института мясо-молочной промышленности Национальной академии наук Алексей Мелещеня перед заседанием Межведомственного координационного совета по проблемам питания при НАН Беларуси. - Мы работаем с рядом заводов - и по молочным продуктам, и по мясным. Стали популярными продукты, обогащенные инулином - пребиотиком, который позволяет улучшить переваримость пищи. Есть также продукция для дошкольников и школьников, обогащенная кальцием.

В Академии наук уже создали функциональные продукты для пожилых, детей, спортсменов, беременных женщин, тех, кто страдает заболеваниями желудочно-кишечного тракта, фенилкетонурией, целиакией и другими заболеваниями.

- Что касается последних разработок, выпущены пробные партии жевательного шоколада, обогащенного витаминами, для детей дошкольного и школьного возраста. Разработан зефир без сахара с использованием отечественного пектинсодержащего сырья, батончики мюсли с зерновыми компонентами и морковью, тыквой, семенами льна и подсолнечника, - добавила заместитель генерального директора по стандартизации и качеству продуктов питания НПЦ НАН Беларуси по продовольствию Елена Моргунова.