Третий день в Сочи: сегодня Путин и Лукашенко обсудят сотрудничество в сферах образования, культуры и спорта

Изменить размер текста: A A

Встреча пройдет в центре для одаренный детей «Сириус», там они обсудят предложения по углублению сотрудничества в гуманитарной и спортивной сферах.

Напомним, это третья встреча президентов за последние два месяца: Александр Лукашенко два раза прилетал в Москву в конце прошлого года - 25 и 29 декабря.

В этот раз Александр Лукашенко улетел в Сочи 13 февраля. Там он встретился с Владимиром Путиным, провел с ним переговоры в Красной Поляне и покатался на лыжах. А вчера, 14 февраля, после завершения официальной части трехстороннего саммита по Сирии у них была неформальная встреча с президентами Турции и Ирана, сообщает ТАСС.