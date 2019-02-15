2019-02-15T10:50:37+03:00
Политика
КП Беларусь

Третий день в Сочи: сегодня Путин и Лукашенко обсудят сотрудничество в сферах образования, культуры и спорта

Политики съездят в центр для одаренных детей
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Фото: Андрей Покумейко, БелТАФото: Андрей Покумейко, БелТА
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Встреча пройдет в центре для одаренный детей «Сириус», там они обсудят предложения по углублению сотрудничества в гуманитарной и спортивной сферах.

Напомним, это третья встреча президентов за последние два месяца: Александр Лукашенко два раза прилетал в Москву в конце прошлого года - 25 и 29 декабря.

В этот раз Александр Лукашенко улетел в Сочи 13 февраля. Там он встретился с Владимиром Путиным, провел с ним переговоры в Красной Поляне и покатался на лыжах. А вчера, 14 февраля, после завершения официальной части трехстороннего саммита по Сирии у них была неформальная встреча с президентами Турции и Ирана, сообщает ТАСС.

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