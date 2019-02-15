Тренер БАТЭ Алексей Бага о победе над «Арсеналом»: «Это было лучше, чем секс»

Алексей Бага до матча говорил, что возможно играть с мировыми грандами. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Он произнес эту фразу в самом конце послематчевой пресс-конференции

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Вчера вечером на «Борисов-Арене» футбольный клуб БАТЭ обыграл лондонский «Арсенал» со счетом 1:0. Напомним, в 2012 году борисовчане так же неожиданно для всех обыграли «Баварию» (3:1).

- Проводить параллели с «Баварией»? Не мне судить. Но и тогда, и сейчас обыгран мировой топ-клуб, это вам скажет кто угодно, - спокойно сказал Алексей Бага. Но вообще тренер был спокоен, словно только что завершилась очередная игра чемпионата Беларуси.

А в самом конце пресс-конференции Алексей Бага, выходя из зала, резюмировал произошедшее: «Это было круче, чем секс».