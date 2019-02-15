2019-02-15T12:30:58+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Во дворе дома в Слуцке взорвался газ и выбил стекла до четвертого этажа

Пострадавших в ЧП, к счастью, нет
Полина ПАСТЕРНАК
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Фото: mchs.gov.byФото: mchs.gov.by
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Взрыв прозвучал в 9.37 утра 15 февраля во дворе дома по адресу Солигорская, 8. Очевидцы позвонили в МЧС, сотрудники незамедлительно приехали на место ЧП.

Фото: mchs.gov.by

Фото: mchs.gov.by

Пострадавших от взрыва нет. А повреждения есть: взрывная волна выбила стекла в нескольких квартирах с первого по четвертый этаж - такой он был силы!

Фото: mchs.gov.by

Фото: mchs.gov.by

Сейчас выясняется, как стала возможной такая ситуация. Предварительно известно, что в доме проводили работы по обслуживанию систем отопления.

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