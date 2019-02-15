2019-02-15T12:33:57+03:00
Спорт
КП Беларусь

Полузащитника БАТЭ Станислава Драгуна включили после гола «Арсеналу» в символическую сборную недели Лиги Европы

Полина ПАСТЕРНАК
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Станислав Драгун забил единственный гол во вчерашнем матче.Станислав Драгун забил единственный гол во вчерашнем матче.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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Состав сборной традиционно формирует статистический портал WhoScored. Сотрудники анализируют результаты прошедших за неделю матчей и составляют звездную команду из тех, кто больше всех отличился.

Свое место в такой сборной футболист БАТЭ Станислав Драгун заработал голом в ворота лондонского клуба «Арсенал» 14 февраля в Борисове. Полузащитник принял подачу Игоря Стасевича со штрафного и на 45-й минуте забил. WhoScored оценили его игру в 8,3 балла.

Кроме него в команду попали игроки «Челси», «Наполи», «Бенфики», «Валенсии», «Галатасарая», «Байера», «Виктории», «Вильярреала» и «Генка».

Фото: whoscored.com

Фото: whoscored.com

Тренер БАТЭ Алексей Бага считает, что именно этот гол именно в это время помог команде победить:

- Гол Драгуна добавил психологической уверенности, сил. Физически мы изначально были готовы не так, как соперник. Но, как говорил до этого, возможности человеческого организма безграничны.

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