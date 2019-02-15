Зрителей, которые приедут в Раубичи на «Гонку легенд» и чемпионат Европы по биатлону, проверят дважды

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- Это мировая практика. Главная задача - обеспечить безопасность людей, провести мероприятие в нормальной, спокойной обстановке, - говорится в объявлении на сайте Белорусской федерации биатлона.

Попасть на мероприятия можно будет после того, как сотрудники охраны проверят ручную кладь и проведут личный досмотр с техническими средствами, сообщает belta.by.

Напомним, «Гонка легенд» пройдет в Раубичах 18 февраля. Участвовать будут 20 известных биатлонистов. А с 18 по 24 февраля там же пройдет открытый чемпионат Европы по биатлону.

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