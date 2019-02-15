2019-02-15T13:20:55+03:00
Спорт
КП Беларусь

Зрителей, которые приедут в Раубичи на «Гонку легенд» и чемпионат Европы по биатлону, проверят дважды

Меры безопасности будут официально усилены
Полина ПАСТЕРНАК
Поделиться:
Дарья Домрачева на «Минской лыжне – 2019».Дарья Домрачева на «Минской лыжне – 2019».Фото: Павел МАРТИНЧИК
Изменить размер текста:

- Это мировая практика. Главная задача - обеспечить безопасность людей, провести мероприятие в нормальной, спокойной обстановке, - говорится в объявлении на сайте Белорусской федерации биатлона.

Попасть на мероприятия можно будет после того, как сотрудники охраны проверят ручную кладь и проведут личный досмотр с техническими средствами, сообщает belta.by.

Напомним, «Гонка легенд» пройдет в Раубичах 18 февраля. Участвовать будут 20 известных биатлонистов. А с 18 по 24 февраля там же пройдет открытый чемпионат Европы по биатлону.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Стали известны состав и программа «Гонки легенд», где состоятся проводы Домрачевой из большого спорта (Читать здесь)

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Министерство обороны: «Выражаем соболезнование родным и близким военнообязанного Василия Поплавского»
Фирма из Подмосковья фирма не заплатила белорусам почти $180 000 за молочную продукцию
Александра Друзя отстранили от участия в «Что? Где? Когда?»
В метро Минска могут ввести скидки для тех, кто платит за проезд бесконтактно
Пьяный 54-летний мужчина без прав устроил в Житковичах ДТП: вытолкнул на встречку микроавтобус
Полузащитника БАТЭ Станислава Драгуна включили после гола «Арсеналу» в символическую сборную недели Лиги Европы
Во дворе дома в Слуцке взорвался газ и выбил стекла до четвертого этажа
Тренер БАТЭ Алексей Бага о победе над «Арсеналом»: «Это было лучше, чем секс»
Третий день в Сочи: сегодня Путин и Лукашенко обсудят сотрудничество в сферах образования, культуры и спорта
В Академии наук сделали жевательный шоколад с витаминами для дошкольников
Сегодня в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности
Лукашенко поблагодарил аграриев за стойкость и преданность профессии