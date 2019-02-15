КП Беларусь
Зрителей, которые приедут в Раубичи на «Гонку легенд» и чемпионат Европы по биатлону, проверят дважды
Меры безопасности будут официально усилены
Дарья Домрачева на «Минской лыжне – 2019».Фото: Павел МАРТИНЧИК
Изменить размер текста:
- Это мировая практика. Главная задача - обеспечить безопасность людей, провести мероприятие в нормальной, спокойной обстановке, - говорится в объявлении на сайте Белорусской федерации биатлона.
Попасть на мероприятия можно будет после того, как сотрудники охраны проверят ручную кладь и проведут личный досмотр с техническими средствами, сообщает belta.by.
Напомним, «Гонка легенд» пройдет в Раубичах 18 февраля. Участвовать будут 20 известных биатлонистов. А с 18 по 24 февраля там же пройдет открытый чемпионат Европы по биатлону.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Стали известны состав и программа «Гонки легенд», где состоятся проводы Домрачевой из большого спорта (Читать здесь)