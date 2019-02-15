КП Беларусь
Пьяный 54-летний мужчина без прав устроил в Житковичах ДТП: вытолкнул на встречку микроавтобус
Итог: водитель встречного автомобиля в больнице, три машины получили повреждения
Фото: ГАИ УВД Гомельского облисполкома
Изменить размер текста:
ДТП произошло около девяти вечера 14 февраля. Водитель «Форда Мондео» сел за руль и поехал по улице Социалистической.
Это был 54-летний мужчина, лишенный прав. Он не выдержал дистанцию и ударил сзади микроавтобус, который ехал перед ним.
Фото: ГАИ УВД Гомельского облисполкома
«Фольксваген Транспортер» вынесло на встречку, по которой ехала «Ауди А6». Машины столкнулись.
Водитель «Ауди» получил травмы - его увезли в больницу.