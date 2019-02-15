Пьяный 54-летний мужчина без прав устроил в Житковичах ДТП: вытолкнул на встречку микроавтобус

Итог: водитель встречного автомобиля в больнице, три машины получили повреждения

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ДТП произошло около девяти вечера 14 февраля. Водитель «Форда Мондео» сел за руль и поехал по улице Социалистической.

Это был 54-летний мужчина, лишенный прав. Он не выдержал дистанцию и ударил сзади микроавтобус, который ехал перед ним.

Фото: ГАИ УВД Гомельского облисполкома

«Фольксваген Транспортер» вынесло на встречку, по которой ехала «Ауди А6». Машины столкнулись.

Водитель «Ауди» получил травмы - его увезли в больницу.