2019-02-15T13:22:25+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Пьяный 54-летний мужчина без прав устроил в Житковичах ДТП: вытолкнул на встречку микроавтобус

Итог: водитель встречного автомобиля в больнице, три машины получили повреждения
Полина ПАСТЕРНАК
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Фото: ГАИ УВД Гомельского облисполкомаФото: ГАИ УВД Гомельского облисполкома
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ДТП произошло около девяти вечера 14 февраля. Водитель «Форда Мондео» сел за руль и поехал по улице Социалистической.

Это был 54-летний мужчина, лишенный прав. Он не выдержал дистанцию и ударил сзади микроавтобус, который ехал перед ним.

Фото: ГАИ УВД Гомельского облисполкома

Фото: ГАИ УВД Гомельского облисполкома

«Фольксваген Транспортер» вынесло на встречку, по которой ехала «Ауди А6». Машины столкнулись.

Водитель «Ауди» получил травмы - его увезли в больницу.

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