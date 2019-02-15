В метро Минска могут ввести скидки для тех, кто платит за проезд бесконтактно

В Мингорисполкоме полагают, что введение скидок поможет стимулировать людей платить за проезд карточками. Фото: Дарья ПУТЕЙКО

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В метрополитене посчитали: каждый день из примерно 800 тысяч пассажиров только 6% платит за проезд бесконтактно - то есть карточкой, сообщает belta.by.

- Для столицы это очень мало, такой услугой могло бы воспользоваться гораздо большее количество людей. Это мировой тренд. Необходимо работать в данном направлении: рассказать населению об этом способе оплаты, провести акции, - считает зампред Мингорисполкома Александр Дорохович.

Одной из таких акций может стать введение скидок за бесконтактную оплату проезда. Деталей пока нет, но над ними в Мингорисполкоме работают.

Напомним, платить за проезд карточкой можно с середины июня 2018 года. Платить так могут обладатели трех видов карт: Visa payWave, Mastercard Contactless и БЕЛКАРТ-Maestro. Система простая: прикладываешь карточку к валидатору, со счета за полсекунды списывается 65 копеек (столько стоит жетон) - все. Еще можно платить телефоном с технологией NFC.

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