Фирма из Подмосковья фирма не заплатила белорусам почти $180 000 за молочную продукцию

В России белорусская продукция продавалась, но деньги наши предприятия не получали. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Россияне несколько лет покупали молочку в Беларуси и перепродавали в России

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Россиянин из Балашихи несколько лет покупал на Дятловском сыродельном заводе и на Волковысском ОАО «Беллакт» молочную продукцию, чтобы перепродавать в России под своей торговой маркой.

Последняя партия уехала в Россию в июне 2018 года, но денег белорусы не получили. Директор обещал расплатиться, но не делал этого. Белорусская сторона верила и продолжала делать поставки. Причем одна из них даже превысила установленный страховым договором лимит!

В итоге сыродельный завод отправил молочки больше чем на $150 000, «Беллакт» - на $25 000. А российская фирма ни с того ни с сего объявила о ликвидации и банкротстве.

В Слонимском межрайонном отделе финансовых расследований возбудили уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере.