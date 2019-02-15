Министерство обороны: «Выражаем соболезнование родным и близким военнообязанного Василия Поплавского»

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15 февраля на сайте министерства обороны появилось сообщение, в котором говорится о смерти военнообязанного. Текст довольно скупой:

- Военное ведомство выражает соболезнование родным и близким умершего в результате острой сердечной недостаточности военнообязанного Василия Ивановича Поплавского. Вся необходимая помощь родственникам будет оказана в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Фото: скриншот.

Где служил Василий Поплавский, сколько ему было лет, а также обстоятельства случившегося в министерстве не сообщают.

Где служил Василий Поплавский, сколько ему было лет, а также обстоятельства случившегося в министерстве не сообщают.