Министр экономики Дмитрий Крутой: «Начало года оцениваю как позитивное»

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По сообщению министра экономики Дмитрия Крутого, ВВП Беларуси в январе вырос на 0,7% (по плану на 2019-й - 4%).

- Это несколько выше квартальных оценок правительства, хотя многие экономисты, учитывая высокую базу первого квартала прошлого года, высказывали сомнения.

В 2019 году выросли все отрасли, кроме сельского хозяйства и оптовой торговли.

Также, по его словам, Беларусь прорабатывает возможность участия во Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе.

- Прорабатываем вопросы участия в Давосском форуме. Это наш имидж на международной арене. Неправильно игнорировать такую площадку для общения с ведущими мировыми инвесторами. Также необходимо активизировать работу с международными банками, в том числе с недавно пришедшим в Беларусь Европейским инвестиционным банком, - приводит слова чиновника belta.by.