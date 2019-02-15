2019-02-15T16:33:08+03:00
Экономика
КП Беларусь

Белорусская фабрика игрушек «Полесье» хочет построить завод в России

14 февраля они подписали соглашение об инвестировании в создание нового предприятия в Ульяновской области
Полина ПАСТЕРНАК
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Фото: polesie-toys.comФото: polesie-toys.com
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Фабрика «Полесье» - один из крупнейших в Европе производителей пластмассовых игрушек. В «Полесье» работает 3000 человек, игрушки продаются в 60 странах мира. В 2016 году их бетономешалка стала «Игрушкой года» в Польше.

Вчера, 14 февраля, представители кобринского предприятия на Российском инвестиционном форуме в Сочи подписали соглашение о том, что их производство появится в новом индустриальном парке. Объем инвестиций - больше 3 миллионов долларов.

Начать производство инвестор хочет уже в 2020 году.

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