Белорусская фабрика игрушек «Полесье» хочет построить завод в России

14 февраля они подписали соглашение об инвестировании в создание нового предприятия в Ульяновской области

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Фабрика «Полесье» - один из крупнейших в Европе производителей пластмассовых игрушек. В «Полесье» работает 3000 человек, игрушки продаются в 60 странах мира. В 2016 году их бетономешалка стала «Игрушкой года» в Польше.

Вчера, 14 февраля, представители кобринского предприятия на Российском инвестиционном форуме в Сочи подписали соглашение о том, что их производство появится в новом индустриальном парке. Объем инвестиций - больше 3 миллионов долларов.

Начать производство инвестор хочет уже в 2020 году.