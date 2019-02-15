2019-02-15T17:42:46+03:00
Политика
КП Беларусь

Лукашенко и Путин сыграли в Сочи в хоккей в одной команде

Лукашенко - №1, Путин - №11
Полина ПАСТЕРНАК
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Фото: REUTERSФото: REUTERS
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Идет третий день длинной встречи белорусского и российского президентов. Сегодня лидеры Беларуси и России ездили в центр для одаренных детей «Сириус». Там они обсудили предложения по углублению сотрудничества в гуманитарной и спортивной сферах, а потом отправились на ледовую арену.

В «Шайбе» президенты переоделись в красно-белую форму команды «Тигров» (у Лукашенко с №1, у Путина - с №11) и вышли на лед против команды «Медведей» в сине-красном. Вместе с президентами играл и младший сын Лукашенко Николай.

Александр Лукашенко отрабатывает выход один в ноль.Автор: telegram/dimsmirnov

Фото: REUTERS

Фото: REUTERS

Игра прошла без зрителей, наблюдали только аккредитованные журналисты, сообщает belta.by.

По сообщениям очевидцев, Лукашенко-старший и младший вышли на лед раньше всех. Где-то полчаса они катались и отрабатывали броски, потом выехал и Владимир Путин.

Маленькие хоккейные хитрости: Николай и Александр Лукашенко вышли на лед под одним номером.Автор: telegram/dimsmirnov

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