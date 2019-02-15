Чемпионат мира по хоккею в 2021 году пройдет в Беларуси и Латвии

В 2014 году чемпионат мира по хоккею прошел в Минске. Было отлично! Фото: Павел МАРТИНЧИК

Сегодня в Риге федерации хоккея Беларуси и Латвии подписали договор о его совместном проведении

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Председатель ФХБ Геннадий Савилов и президент ФХЛ Айгарс Калвитис подписали 15 февраля в Риге договор о том, что чемпионат мира по хоккею пройдет в двух странах – в Беларуси и в Риге, сообщает belta.by.

В договоре описан бюджет турнира, распределение обязанностей между федерациями по подготовке чемпионата, маркетинговую стратегию.

Ранее чемпионат проводился и в Латвии (в 2006 году), и в Беларуси (в 2014). Уже известно, что финал и оба полуфинальных матча ЧМ-2021 года пройдут в Минске.