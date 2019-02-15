2019-02-15T17:24:43+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Врачи будут сообщать в милицию о половой жизни школьниц младше 16 лет после осмотров

Это связано со статьей 168 УК «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста»
Полина ПАСТЕРНАК
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Осмотры будут проводить до 16 лет.Осмотры будут проводить до 16 лет.Фото: Дарья ПУТЕЙКО
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15 февраля прошла коллегия главного управления образования Миноблисполкома. На ней учителя спросили у начальника отдела по противодействию торговле людьми УВД Миноблисполкома Евгения Дубаневича, разговаривали ли с ученицами одного из лицеев Минской после медосмотров.

- Такие беседы проводились и не раз, - сказал Евгений Дубаневич. - Это делается для того, чтобы выявлять преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Мы постоянно ведем дискуссии с Минздравом по этому вопросу и пытаемся выработать общую позицию. И добились своего в части, касающейся врачебной тайны. Если речь идет о девочке 14−15 лет, то совершено преступление, и врачебная тайна здесь не работает.

Такие медосмотры у девочек будут проводиться каждый год до 16 лет, передает его слова БелаПАН. Если выяснится, что была половая связь, гинеколог сообщит об этом начальнику местного УВД.

- Девочку направят к медицинскому психологу, который подготовит ее к общению со следователями. Тогда уже будем беседовать с девочкой, спрашивать, почему это случилось, с кем. Хорошо, если это по любви с мальчиком. Никого еще за это не посадили. Но бывают случаи, что девочка оказалась жертвой насилия. Она в силу своего возраста побоялась об этом кому-то сказать. Под одну гребенку всех грести нельзя, но по всем выявленным случаям будет проводиться проверка.

Важный момент: об этом будут знать законные представители ребенка.

- Никто самого ребенка на беседу не поведет. Возбуждение уголовного дела по половому преступлению — очень трудоемкий процесс именно по доказыванию. Если по наркотикам и кражам, убийствам у нас есть предмет преступления, то здесь — слова, слова, слова. Проводится множество экспертиз, каждое тяжкое преступление против половой неприкосновенности становится на контроль председателя Следственного комитета.

Кстати, по статистике и мальчики, и девочки становятся жертвами педофилов примерно в одинаковой пропорции.

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