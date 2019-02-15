2019-02-15T18:25:14+03:00
Здоровье
КП Беларусь

За последние 10 лет в Беларуси выполнили 320 операций по пересадке сердца

Очереди из пациентов, которым требуется пересадка, нет
Надежда БУТОВИЧ
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Ежегодно в республике выполняют 43-45 операций по пересадке сердца. Фото: pixabay.com.Ежегодно в республике выполняют 43-45 операций по пересадке сердца. Фото: pixabay.com.
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В пятницу, 15 февраля, в Минске состоялась конференция, приуроченная 10-летнему юбилею первой операции по пересадке сердца в нашей стране.

За это время в республике проведено свыше 320 таких хирургических вмешательств. Каждый год белорусские хирурги пересаживают около 43-45 сердец, сообщают в пресс-службе Минздрава.

– Также у нас есть опыт по ретрансплантации, когда пациенту отторженное сердце заменяется на новое, – приводят слова Александра Мрочека, директора РНПЦ «Кардиологии».

Таким образом, подобные операции стали привычной практикой в республике. А накопленный опыт приводит к хорошим результатам, когда примерно 70% пациентов после пересадки живут более 5 лет. Что в мировой практике считается высоким результатом.

Хотя хирурги признаются, что трансплантация сердца – отчаянный шаг, и его делают, когда предприняты все попытки по «спасению» собственного сердца. В Беларуси есть люди, которым в недалеком будущем показана такая операция. Однако очереди на пересадку нет.

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