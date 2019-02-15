ДТП в Бресте: 22-летняя автоледи сбила 11-летнюю девочку «на зебре»

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В Госавтоинспеции Брестчины сообщают о ДТП, которое произошло в городе над Бугом в четверг, 14 февраля.

Примерно в 16.00 часом на улице Советской Конституции рядом с 17 домом на пешеходном переходе молодая автоледи допустила наезд на пешехода. 22-летняя девушка управляя легковым «Альфа Ромео», не пропустила «на зебре» 11-летнюю брестчанку. В ГАИ уточняют, что данный пешеходный переход – нерегулируемый.

В итоге школьницу с различными травмами увезли в больницу. По факту произошедшей аварии проводится проверка.

В Госавтоинспекции напоминают об обязанности водителей быть внимательными и аккуратными особенно на подъезде к пешеходным переходам. А пешеходам стоит помнить о том, что их обязанность состоит в том, чтобы перед переходом проезжей части всегда быть уверенным в безопасности данного действия.