2019-02-15T18:55:44+03:00
Происшествия
КП Беларусь

ДТП в Бресте: 22-летняя автоледи сбила 11-летнюю девочку «на зебре»

Школьница находится в больнице
Надежда БУТОВИЧ
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Водитель не пропустила девочку на нерегулируемом пешеходном переходе. Фото: ГАИ Брест.Водитель не пропустила девочку на нерегулируемом пешеходном переходе. Фото: ГАИ Брест.
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В Госавтоинспеции Брестчины сообщают о ДТП, которое произошло в городе над Бугом в четверг, 14 февраля.

Примерно в 16.00 часом на улице Советской Конституции рядом с 17 домом на пешеходном переходе молодая автоледи допустила наезд на пешехода. 22-летняя девушка управляя легковым «Альфа Ромео», не пропустила «на зебре» 11-летнюю брестчанку. В ГАИ уточняют, что данный пешеходный переход – нерегулируемый.

В итоге школьницу с различными травмами увезли в больницу. По факту произошедшей аварии проводится проверка.

В Госавтоинспекции напоминают об обязанности водителей быть внимательными и аккуратными особенно на подъезде к пешеходным переходам. А пешеходам стоит помнить о том, что их обязанность состоит в том, чтобы перед переходом проезжей части всегда быть уверенным в безопасности данного действия.

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