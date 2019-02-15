Видеофакт. Парень сделал предложение девушке прямо в ЦУМе

В День Валентина в Минске состоялась оригинальная помолвка. Фото: pixabay.com.

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В День всех влюбленных молодой минчанин решился на ответственный шаг – сделать предложение руки и сердца, сообщает citydog.by.

Однако спросить возлюбленную молодой человек решил оригинальным способом. Для этого он отправился в столичный ЦУМ. А предложение парень делал сразу с нескольких телевизионных экранов в специальном отделе магазина.

На видео видно, как растерялась девушка, увидев своего молодого человека, сразу на десятках экранов. Предложение было забавным, искренним и трогательным. Девушка заплакала, а простые покупатели и сотрудники ТЦ зааплодировали новоиспеченной невесте.

– Помнишь день первой нашей встречи? Я очень хорошо помню. Ты обратила внимание на мои дорогие часы и «Айфон». А я на деле оказался простым комаровским пацаном. А ты станешь в скором времени четкой комаровской девчулей, – произнес «жених» с экрана.

В финале молодой человек вышел к возлюбленной, встал на одно колено и с кольцом в руке повторил предложение. Девушка согласилась!