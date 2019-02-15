Белгоспищепром: белорусскую продукцию экспортируем в 57 стран

Поставки белорусских пищевых товаров в Армению, Китай и Казахстан увечились почти в 2 раза. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

В 2018 году в экспортной «географии» появилось семь новых государств

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В концерне «Белгоспищепром» подвели итоги 2018 года, информируют в пресс-службе объединения.

За прошедший год предприятиям «картели» удалось выйти на новые рынки. Налажены поставки в семь стран: Ливию, Камбоджу, Шри-Ланку, Либерию, Индонезию, Гонконг и Малайзию. Всего же белорусскую продукцию концерн поставляет в 57 различных государств.

Кроме того, в некоторые страны-партнеры в прошлом году поставки значительно возросли. Так на рынок Армении поставлено в 1,9 раза продукции больше, а во взаимодействии с Китаем и Казахстаном экспортный показатель поднялся в 1,7 раза. Сделано все, чтобы на предприятиях не хранилось сверхнормативных складских запасов.

Что касается других аспектов работы концерна, то в объединение по-прежнему ведутся работы по реализации инвестпроектов. На сахарных заводах в Жабинке и Городее продолжается реконструкция производственных мощностей, на «Коммунарке» обновляют производственные корпуса и устанавливают производственную линию шоколада холодной штамповки.