2019-02-15T20:07:51+03:00
Экономика
КП Беларусь

Белгоспищепром: белорусскую продукцию экспортируем в 57 стран

В 2018 году в экспортной «географии» появилось семь новых государств
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
Поставки белорусских пищевых товаров в Армению, Китай и Казахстан увечились почти в 2 раза.Поставки белорусских пищевых товаров в Армению, Китай и Казахстан увечились почти в 2 раза.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
Изменить размер текста:

В концерне «Белгоспищепром» подвели итоги 2018 года, информируют в пресс-службе объединения.

За прошедший год предприятиям «картели» удалось выйти на новые рынки. Налажены поставки в семь стран: Ливию, Камбоджу, Шри-Ланку, Либерию, Индонезию, Гонконг и Малайзию. Всего же белорусскую продукцию концерн поставляет в 57 различных государств.

Кроме того, в некоторые страны-партнеры в прошлом году поставки значительно возросли. Так на рынок Армении поставлено в 1,9 раза продукции больше, а во взаимодействии с Китаем и Казахстаном экспортный показатель поднялся в 1,7 раза. Сделано все, чтобы на предприятиях не хранилось сверхнормативных складских запасов.

Что касается других аспектов работы концерна, то в объединение по-прежнему ведутся работы по реализации инвестпроектов. На сахарных заводах в Жабинке и Городее продолжается реконструкция производственных мощностей, на «Коммунарке» обновляют производственные корпуса и устанавливают производственную линию шоколада холодной штамповки.

Еще больше материалов по теме: «Минск: цены на продукты»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Трамп ввел в США чрезвычайное положение из-за ситуации на мексиканской границе
«Выбросил колбасу, убегая от сотрудников магазина»: в Минске ищут вора
Видеофакт. Парень сделал предложение девушке прямо в ЦУМе
ДТП в Бресте: 22-летняя автоледи сбила 11-летнюю девочку «на зебре»
За последние 10 лет в Беларуси выполнили 320 операций по пересадке сердца
Врачи будут сообщать в милицию о половой жизни школьниц младше 16 лет после осмотров
Чемпионат мира по хоккею в 2021 году пройдет в Беларуси и Латвии
Лукашенко и Путин сыграли в Сочи в хоккей в одной команде
Белорусская фабрика игрушек «Полесье» хочет построить завод в России
Министр экономики Дмитрий Крутой: «Начало года оцениваю как позитивное»
Министерство обороны: «Выражаем соболезнование родным и близким военнообязанного Василия Поплавского»
Фирма из Подмосковья не заплатила белорусам почти $180 000 за молочную продукцию
Александра Друзя отстранили от участия в «Что? Где? Когда?»
В метро Минска могут ввести скидки для тех, кто платит за проезд бесконтактно
Пьяный 54-летний мужчина без прав устроил в Житковичах ДТП: вытолкнул на встречку микроавтобус
Зрителей, которые приедут в Раубичи на «Гонку легенд» и чемпионат Европы по биатлону, проверят дважды
Полузащитника БАТЭ Станислава Драгуна включили после гола «Арсеналу» в символическую сборную недели Лиги Европы
Во дворе дома в Слуцке взорвался газ и выбил стекла до четвертого этажа
Тренер БАТЭ Алексей Бага о победе над «Арсеналом»: «Это было лучше, чем секс»
Третий день в Сочи: сегодня Путин и Лукашенко обсудят сотрудничество в сферах образования, культуры и спорта
В Академии наук сделали жевательный шоколад с витаминами для дошкольников
Сегодня в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности
Лукашенко поблагодарил аграриев за стойкость и преданность профессии