2019-02-15T20:39:16+03:00
Происшествия
КП Беларусь

«Выбросил колбасу, убегая от сотрудников магазина»: в Минске ищут вора

Мужчина попытался украсть товары в продуктовом магазине
Надежда БУТОВИЧ
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Если вы узнаете мужчину на фото, позвоните в милицию. Фото: ГУВД Минск.Если вы узнаете мужчину на фото, позвоните в милицию. Фото: ГУВД Минск.
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Неприятный инцидент произошел на днях в одной из торговых точек столицы, сообщают в ГУВД Минского городского исполкома.

Злоумышленник пришел в продуктовый универмаг на проспекте Машерова, как обычный покупатель. Мужчина выбирал продукты, взял в руки несколько палок колбасы, но не задержался на кассе и открыто убежал с продуктами.

Вор побежал в сторону проспекта Победителей, а сотрудники магазина… отправились в погоню. Убегая от работников продмага воришка на ходу избавлялся от улик, выбрасывая под ноги продукты питания. Догнать преступника не удалось.

В милицию служащие магазина обратились не только с заявлением, но и с видео с камер наблюдения, на котором хорошо запечатлено лицо вора. Правоохранители объявили преступника в розыск.

Мужчине примерно 25 – 30 лет, он темноволосый и среднего телосложения. В день кражи на нем была черная куртка, синие джинсы, черные кроссовки. Из «особых» примет: родимое пятно над бровью и растительность на лице.

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