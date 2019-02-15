Трамп ввел в США чрезвычайное положение из-за ситуации на мексиканской границе
В официальном твиттер-аккаунте информационного агентства The Аssociated Press опубликовали сообщение о введении Дональдом Трампом чрезвычайного положения в стране.
Таким способом президент США намерен установить особый правовой режим из-за обостренной обстановки на госгранице с Мексикой. Скорее всего, таким образом Трамп собирается обойтись без одобрения Конгресса и в обход все же выделить из «военного бюджета» финансы на строительство американо-мексиканской стены.
Напомним, что о президентском «режиме чрезвычайного положения» чуть ранее сообщал Митч Макконнелл, глава республиканской партии Сената Когресса.
К слову, установление ЧП в Штатах в итоге даст президенту Трампу расширенные полномочия в борьбе с сложившимся кризисным положением. Да и «чрезвычайный прием» до Трампа не раз использовали для своих целей и другие президенты США.
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